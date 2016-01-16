Малафеев: «Кокорин может стать Дзюбе не конкурентом, а партнером»

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал возможный переход в состав сине-бело-голубых нападающего Александра Кокорина из «Динамо».

«Самый обсуждаемый из тех отечественных игроков, кто может оказаться в «Зените», – это, конечно, Александр Кокорин. Кто-то считает, что ему нужно ехать в Европу. Но там сейчас отнюдь не все хотят видеть в своих рядах россиян. Поэтому, мне кажется, если Кокорин куда-то и уйдет из «Динамо», то в клуб нашей Премьер-лиги. В Санкт-Петербурге, кстати, он вполне может оказаться не конкурентом Артема Дзюбы, а его партнером на поле, поскольку способен действовать не только на острие атаки, но и с краю или играть на позиции оттянутого форварда», – сказал Малафеев.