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    • «Манчестер Юнайтед» готов выложить за Родригеса более 75-ти миллионов

    «Манчестер Юнайтед» готов выложить за Родригеса более 75-ти миллионов

    «Манчестер Юнайтед» всерьез нацелился на хавбека «Реала» Хамеса Родригеса. Игрок недоволен количеством игрового времени в этом сезоне, что может весьма поспособствовать его переходу в английский клуб. Также склонить ситуацию в пользу «красных дьяволов» могут налаженные отношения с Жорже Мендешем, который представляет интересы Родригеса.

    За переход колумбийского полузащитника «Манчестер Юнайтед» готов заплатить более 75-ти миллионов евро, и тем самым побить свой трансферный рекорд.

    В нынешнем чемпионате Испании Родригес принял участие в 10-ти матчах, забив три мяча и четыре раза ассистировав партнерам.

    Источник: Goal.com

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    15.01.2016 22:59
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    Комментарии (2)
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    mutabor0992
    1452906600
    Что за бред?Глэйзеры удавятся.Нужно для начала определиться с тренером.
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    ologreds
    1694996412
    numo454888
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