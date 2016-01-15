«Манчестер Юнайтед» готов выложить за Родригеса более 75-ти миллионов

«Манчестер Юнайтед» всерьез нацелился на хавбека «Реала» Хамеса Родригеса. Игрок недоволен количеством игрового времени в этом сезоне, что может весьма поспособствовать его переходу в английский клуб. Также склонить ситуацию в пользу «красных дьяволов» могут налаженные отношения с Жорже Мендешем, который представляет интересы Родригеса.

За переход колумбийского полузащитника «Манчестер Юнайтед» готов заплатить более 75-ти миллионов евро, и тем самым побить свой трансферный рекорд.

В нынешнем чемпионате Испании Родригес принял участие в 10-ти матчах, забив три мяча и четыре раза ассистировав партнерам.