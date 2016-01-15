На «Спартак» и «Локомотив» может быть наложен штраф за рекламу букмекерских компаний

Глава юридической компании «Защита» Роман Лалаян рассказал, какое наказание может грозить «Спартаку» и «Локомотиву» за рекламу букмекерских компаний. Юрист дал разъяснение по поводу сложившейся ситуации.

«Наказанию подверглась РФПЛ. По поводу «Спартака» и «Локомотива» слушания состоятся 29 февраля. Клубам грозит денежный штраф.

Сегодня состоялось три заседания, на одном из которых ФАС признала, что РФПЛ нарушала закон о рекламе букмекерских контор. Лигу оштрафовали на 100 тыс. руб. и попросили убрать всю рекламу «Лиги ставок». Им был разъяснен порядок работы с букмекерскими конторами.

Второе и третье заседания состоялись при участии представителей «Спартака» и «Локомотива». С ними немного другая ситуация, в которой оказалась замешана букмекерская контора «Олимп». Клубы заявили, что речь шла о благотворительном фонде «Олимп». Им было разъяснено, что товарные знаки обеих структур схожи. Запросили пакет документов, договоры. Попросили представителей «Олимпа» подъехать на следующее заседание. Данное дело отложено.

В любом случае нарушения имели место быть. Были приведены аналогичные нарушения. Практика по этому вопросу уже есть. Банальный уход от ответственности в случае с букмекерскими конторами не пройдет. Клубы не спасут себя, они лишь отстрочили принятие решения на полтора месяца. Размер штрафа будет составлять до 500 000 рублей для первичного нарушения. Дальше будем смотреть.

Другие клубы ни в чем подобном замечены не были. Рекламу букмекерских контор на стадионах болельщики больше не увидят», – сказал Лалаян.