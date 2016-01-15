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    Переход Жиркова в «Зенит» может быть отложен до лета

    Вопрос о переходе защитника «Динамо» Юрия Жиркова в «Зенит» может отложиться до лета. Питерский клуб предпринимает попытки приобрести игрока второе транферное окно подряд, однако сторонам пока так и не удается достичь договоренности.

    При этом, переход Жиркова в стан сине-бело-голубых этой зимой по-прежнему возможен. В случае, если клубы так и не придут к согласию, летом игрок переберется в Санкт-Петербург в статусе свободного агента.

    В нынешнем сезоне Жирков провел в РФПЛ 16 поединков, записав на свой счет две голевые передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2016 21:35
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    Комментарии (7)
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    18JG
    1452885792
    Может, он и вовсе не состоится?.. Я на это больше всего надеюсь.
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    шеффилд таун
    1452888783
    И решил Зенит , с антиквариатом пока отложить, до лето!!!
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    loko-the_best
    1452890577
    До лета 18-го года. Жирков самый необходимый трансфер Зенита. Еще Аршавина вернуть, Кержакова, Зырянова, Семшова, Семака и на раму Малафеева
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    ologreds
    1694996412
    numo454881
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