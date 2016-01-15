Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Динамо» договорилось о трансфере ван Эйдена

    Московское "Динамо" достигло договоренности с голландским клубом НЕК Неймеген о трансфере защитника Ренса ван Эйдена. Футболист уже прибыл в Москву для прохождения медицинского обследования, после которого он должен подписать контракт с бело-голубыми. Помимо этого отмечается, что защитник «Факела» Виталий Шахов, к которому москвичи также проявляли интерес, присоединился к команде на тренировочном сборе в Португалии.

    Ван Эйден – воспитанник школы ПСВ Эйндховен. 27-летний оборонец является капитаном своей нынешней команды и играет на позиции центрального защитника. В текущем сезоне голландец принял участие в 20 матчах за НЕК и отметился одной голевой передачей.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2016 18:14
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Любер
    1452871139
    А как же запрет на регистрацию новичков?
    Ответить
    proеzd2
    1452879946
    отличная работа .
    Ответить
    Федырыч
    1452882483
    ...где деньги, Зин?
    Ответить
    ologreds
    1694996412
    numo454867
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+