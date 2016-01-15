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    • Инфантино: «Если меня изберут президентом ФИФА, хотел бы видеть в своей команде несколько россиян»

    Инфантино: «Если меня изберут президентом ФИФА, хотел бы видеть в своей команде несколько россиян»

    Кандидат в президенты ФИФА, генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино рассказал о том, какие задачи в первую очередь предстоит решать будущему президенту ФИФА, а также отметил, что при условии победы на выборах он хотел бы видеть в своей команде россиян.

    «Главной задачей будет вернуть футбольную составляющую в ФИФА. Для этого очень важно провести грамотные реформы, чтобы ФИФА стала современным мировым спортивным институтом, к которому было бы доверие. Эти реформы должны быть как структурными, так и культурными.

    Будет необходимо также обратить пристальное внимание и на другие важные аспекты, начиная от использования технологий и создания честной и прозрачной системы трансферов, заканчивая борьбой с незаконными ставками и договорными матчами, при этом не забывая о серьезных инвестициях в развитие футбола по всему миру.

    Я выступаю за то, чтобы в ФИФА работали представители как можно большего числа стран, и я позабочусь об этом, если меня выберут президентом. Очевидно, что Россия, будучи одной из крупнейших футбольных держав и хозяином ближайшего чемпионата мира, обладает большим объемом знаний и опыта, который может пригодиться ФИФА и ее членам-ассоциациям. Так что, безусловно, я хотел бы, чтобы в моей команде было несколько россиян», – заявил Инфантино.

    Напомним, выборы главы ФИФА пройдут 26 февраля в Цюрихе. В числе кандидатов на пост президента организации помимо Инфантино также присутствуют глава Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн и южноафриканец Токио Сексвале.

    Источник: Р-Спорт

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    15.01.2016 17:35
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