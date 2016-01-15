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    Наркобарон Коротышка хотел приобрести «Челси»

    Известный наркобарон Хоакин Гузман, известный как Эль Чапо, рассматривал возможность покупки «Челси», сообщает Diario Sport.

    Об этом узнали мексиканские власти. Впрочем, репутация Гузмана вряд ли позволила бы ему приобрести такой известный клуб.

    После смерти Усамы бен Ладена Гусман стал самым опасным разыскиваемым преступником мира. Он также извстен, как мастер побегов: 11 июля 2015 года Коротышка сбежал из особо охраняемой тюрьмы в Мексике: под его камерой был обнаружен тоннель длиной полтора километра. Добавим, что 8 января Гусман был задержан полицейскими в Мексике.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2016 10:29
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    Комментарии (6)
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    Black Giz
    1452843462
    Каждый бесится как хочет)))
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    Рулон Обоев
    1452851560
    Абрамович такой же преступник, можно его к карлику на мексиканскую зону, чтобы вместе рыли тоннель на волю
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    Aztec58
    1452868267
    Ну не всё же ему судей и начальников тюрем покупать. Хочется и чего-то возвышенного.
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    mutabor0992
    1452906245
    Ну не знаю, не знаю...Как бы мексиканский еврей(ГусМан) и чукотский еврей(АбрамОвич) договаривались???"Наш" то более ушлый...Но мексикос мог просто вальнуть Абгашу...Да уж...Могло Супер Реалити Шоу получиться..."Последний герой".Гы гы.
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    anri1703
    1453036129
    при его состоянии милиардном !!! можно и через парадную дверь "побеги" делать ))
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    ologreds
    1694996414
    numo454835
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