Ловрен признан лучшим игроком «Ливерпуля» в декабре

Сербский защитник «Ливерпуля« Деян Ловрен признан лучшим игроком команды в декабре.

Ловрен занял первое место по результатам голосования болельщиков.

«Я благодарю всех, кто проголосовал за меня. Стать лучшим игроком месяца – это большая честь для меня. Я много работал в последние месяцы. Я намерен продолжать показывать свою лучшую игру и приносить радость болельщикам. Юрген Клопп зарядил меня уверенностью в себе. Это самая главная причина, почему нахожусь сейчас в отличной форме», – сказал Ловрен.

В декабре 26-летний Ловрен провел 6 матчей за «Ливерпуль».