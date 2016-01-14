Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Боккетти: «Спартак» должен играть лучше, потому что способен на большее»

    Боккетти: «Спартак» должен играть лучше, потому что способен на большее»

    Итальянский защитник «Спартака« Сальваторе Боккетти надеется, что его команда покажет хороший результат в чемпионате России.

    «Мы должны играть лучше, потому что способны на большее. И заслуживаем большего. Мы – «Спартак». Иногда показывали неплохой футбол, но с результатами не все гладко. Будем прибавлять. Реально ли стать чемпионами? Официально наша цель – первая четверка, но мы можем быть выше. Думаю, «Спартак» поборется за более высокие места. Отставание не такое большое, и у нас хорошая команда.

    В отпуске отдохнул немного, а потом приступил к индивидуальным тренировкам. Занимаюсь уже двадцать дней. Очень жду возобновления сезона. Хочется играть. Очень жду матч с ЦСКА! Это самый важный матч для наших болельщиков. Пока слишком рано говорить о том, кто в каком состоянии. Но мы сыграем в свой футбол и постараемся никого не разочаровать», – сказал Боккетти.

    Напомним, что после 18 туров «Спартак» имеет в своем активе 30 очков и занимает 4 место. От 2 места, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, красно-белые отстают на 4 очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2016 20:23
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996418
    numo454784
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+