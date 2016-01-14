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    Натхо обещает улучшить свою игру

    Израильский полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо пообещал вернуться на свой лучший уровень игры в этом году.

    «Сейчас чувствую себя так же, как год назад. В отпуске я очень много работал, тренировался, старался сделать все, чтобы начать зимнюю подготовку в хорошем состоянии. Первая половина этого сезона, что уж скрывать, получилась для меня не очень удачной. Я сделал определенные выводы и намерен изменить ситуацию. Задача формулируется четко: выйти на тот уровень, который я показывал в предыдущем сезоне. Все проблемы позади, я открываю новую главу. Сделаю все, чтобы помочь команде. Хочу вновь показать на поле свою лучшую версию.

    Если брать по именам, по составу, то наш основной противник – «Зенит». У них очень сильная команда. Хорош «Локомотив», у которого наверняка тоже амбициозные планы. И ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов «Ростов», который сейчас идет на втором месте. В любом случае все зависит от нас самих. Нужно хорошо делать свою работу, а для начала – как следует подготовиться. Если весной сыграем так, как летом прошлого года, все будет нормально», – заявил Натхо.

    В нынешнем сезоне 27-летний Натхо провел за ЦСКА 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола (оба с пенальти) и отдал 1 голевую передачу.

    Источник: Бобсоккер

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    14.01.2016 19:42
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    Комментарии (3)
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    fakel-vrn
    1452790771
    натхо обещает точнее бить пенальти!
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    ologreds
    1694996418
    numo454781
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