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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Рейтинг телеканала «Матч ТВ» выше, чем у «России 2»

14 января 2016, 18:54
6

По итогам аудиторных показателей Федерального телеканала «Матч ТВ», за новогодние праздники телеканал просмотрело рекордное количество зрителей. В частности, аудитория «Матч ТВ» превысила аудиторию телеканала "Россия 2" за такой же период прошлого года.

«Общее телесмотрение в аудитории Все 4+ выросло на 5% по сравнению с прошлым годом, что довольно существенно для такого стабильного показателя и, вероятно, связано с кризисной ситуацией в экономике и проведению длинных выходных и праздников дома. Нас очень радует, что зрители уделили большое внимание «Матч ТВ» и нашим спортивным событиям, которых было много», – рассказала генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки.

По ее словам, это является показателем того, что спортивный канал и бренд «Матч ТВ» работает и приносит свои реальные плоды в популяризации спорта.

«Наше освещение молодежного ЧМ, программы до и после, количество трансляций не только матчей с участием нашей сборной, но и основных претендентов было очень хорошо воспринято аудиторией, что и отразилось на высоких рейтингах. Этот год обещает быть очень насыщенным на спортивные события, а мы их постараемся осветить для вас наиболее интересно и увлекательно!», - заявила она.

Источник: «Матч ТВ»
Россия
Комментарии (6)
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Aztec58
1452787579
На Матч ТВ смотрю только трансляции. Формат а-ля Программа Время нон-стоп реально раздражает: много болтовни, много пустого, много Кадырова...
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кто там
1452792489
ой ну Матч ТВ норм, но насмешило вчерашнее.. показывают водный футбол и переключают сразу на матч Ливер с Арсеналом где счет уже 2-2 со словами коментаторов ТУТ ТАКОООООЙ Футбол.. ну в общем ло*онулись молодцы
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Asbjorn
1452792662
Водное поло то конечно интереснее футбола англицкого, запоздали с этим каналом,лет на 10
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Лыков
1452794900
Непомешало бы голосование на оф.сайте по желаемым видам спорта . 97% будет за футбол. Нахрена показывать волейбол и поло
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