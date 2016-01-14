Рейтинг телеканала «Матч ТВ» выше, чем у «России 2»

По итогам аудиторных показателей Федерального телеканала «Матч ТВ», за новогодние праздники телеканал просмотрело рекордное количество зрителей. В частности, аудитория «Матч ТВ» превысила аудиторию телеканала "Россия 2" за такой же период прошлого года.



«Общее телесмотрение в аудитории Все 4+ выросло на 5% по сравнению с прошлым годом, что довольно существенно для такого стабильного показателя и, вероятно, связано с кризисной ситуацией в экономике и проведению длинных выходных и праздников дома. Нас очень радует, что зрители уделили большое внимание «Матч ТВ» и нашим спортивным событиям, которых было много», – рассказала генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки.

По ее словам, это является показателем того, что спортивный канал и бренд «Матч ТВ» работает и приносит свои реальные плоды в популяризации спорта.

«Наше освещение молодежного ЧМ, программы до и после, количество трансляций не только матчей с участием нашей сборной, но и основных претендентов было очень хорошо воспринято аудиторией, что и отразилось на высоких рейтингах. Этот год обещает быть очень насыщенным на спортивные события, а мы их постараемся осветить для вас наиболее интересно и увлекательно!», - заявила она.