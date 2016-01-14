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Роналду назвал Алвеса «идиотом»

14 января 2016, 13:51
16

Стали известны новые подробности конфликта форварда «Реала» Криштиану Роналду и защитника «Барселоны» Дани Алвеса. Журналисты сообщают, что перед церемонией награждения лучших футболистов по итогам 2015 года в штаб-квартире ФИФА португалец назвал бразильца «идиотом».

«Перестань строить из себя идиота в социальных сетях. Ты совершаешь ошибку и лишь портишь отношения между двумя клубами. Перестань рассуждать о «Реале», лучше говори о себе. Рядом с тобой настоящий спортсмен и рыцарь в лице Иньесты. Бери пример с него», — сказал Роналду Алвесу.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания Реал Барселона Роналду Криштиану Алвес Дани
Комментарии (16)
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ESPANOL
1452769188
Сначала нужно посмотреть на себя. Петух самовлюблённый и напыщенный! Критиковать других мы все мастера! Тем более, что бразильцы все чудные, с перчинкой! Такой у них характер! Португальцы их всегда недолюбливают, потому что те считают себя выше уровнем.
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GaDzHiAkimov
1452770787
Хоть я и болею за Барселону , но тут Роналду прав
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калач
1452771137
бери пример с меня - ботокса накачай себе
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DoNAld DUc
1452775905
Роналду красава!!!
Ответить
89388900185
1452776192
если это так то алвес бабанастояшщая
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АртурZaСМ
1452781231
Я не фанат Барсы , но ей симпатизирую и далеко не поклонник Роналду , но тут он прав зачем все эти разговоры о Реале в соц сетях со стороны Алвеса и Пике?! такое ощущение , что Реал им спать не даёт... унялись бы уже...
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-SHERLS
1452784946
Кто такой Роналду?-дешёвый авторитет в лице Блаттера!
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VлAд
1452788213
Вот действительно, Роналду прав. Болею за Барсу еще со времён Роналдиньо. Но в отношении поведения игроков в команде пытаюсь оставаться объективным. Единственное, надо было КриРо добавить, чтобы симулировать ещё перестал. А вот это, остаётся только цитировать: "Рядом с тобой настоящий спортсмен и рыцарь в лице Иньесты". Просто идеально сказано
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кто там
1452792020
парень с какашкой на голове не прав явно
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Темир
1453037105
Алвеш действительно ведёт себя, как подросток. Однако, я бы не стал человека осуждать его за действия, попадающие под понятие самовыражение. Роналду, в принципе, ничем и не обидел Алвеша и в чем-то прав.
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