Роналду назвал Алвеса «идиотом»

Стали известны новые подробности конфликта форварда «Реала» Криштиану Роналду и защитника «Барселоны» Дани Алвеса. Журналисты сообщают, что перед церемонией награждения лучших футболистов по итогам 2015 года в штаб-квартире ФИФА португалец назвал бразильца «идиотом».

«Перестань строить из себя идиота в социальных сетях. Ты совершаешь ошибку и лишь портишь отношения между двумя клубами. Перестань рассуждать о «Реале», лучше говори о себе. Рядом с тобой настоящий спортсмен и рыцарь в лице Иньесты. Бери пример с него», — сказал Роналду Алвесу.