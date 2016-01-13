Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Игонин: «По сути, Дзюба – единственный форвард «Зенита»

    Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что Артем Дзюба – единственный чистый нападающий команды.

    «Тактика, которая возможна в Лиге чемпионов — имею в виду игру от обороны, неприменима в чемпионате России. Вряд ли болельщики и главный тренер в домашних встречах с «середняками» позволят действовать вторым номером. А футбол первым номером у «Зенита» получается не очень. Команды невысокого класса научились, особенно на «Петровском», строить игру на контратаках, с насыщенной защитой. В результате чемпион потерял много очков в матчах, где нужно было забивать два-три гола.

    Не хватает эмоций, «скамейки». Слишком много сил затрачено на Лигу чемпионов, а команда у нас эмоциональная. Тон задают люди, которые при должном настрое выдают классные матчи, а в противном случае уходят в тень. К слову, перед каждым поединком «Зенита» мы пытаемся определить, кто фаворит, а потом выясняется, что подобные разговоры — пальцем в небо.

    Были сомнения, заиграет ли Дзюба в «Зените». В другом топ-клубе, «Спартаке», у него не получилось, в «Ростове“ на него работала вся команда. Подобная скорострельность — именно то, в чeм нуждались питерцы. Приятно видеть россиянина среди лучших снайперов не только нашего чемпионата, но и еврокубков. Но, по сути, он единственный форвард команды. Халк играет в нападении, когда совсем некуда деваться и есть тактическая необходимость. На моей памяти такое случалось пару раз на выезде с московскими клубами», – сказал Игонин.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2016 17:48
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Майор Дзагоев
    1452696789
    Спартак - топ-клуб? Был когда-то. Сейчас - неа
    Ответить
    ologreds
    1694996425
    numo454672
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+