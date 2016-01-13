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    Созин: «Ткачев не усилит ЦСКА в еврокубках»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о новичке ЦСКА Сергее Ткачеве.

    «Для усиления состава ЦСКА под Лигу чемпионов Сергей Ткачев не подходит. Он не улучшит игру красно-синих в еврокубках. Мы уже видели похожую ситуацию с Кириллом Панченко, которого взяли полтора года назад. Про него тоже говорили как про классного игрока с российским паспортом. Но Панченко помог всего в нескольких матчах, а игроком основного состава так и не стал.
    В «Кубани» Ткачев всем запомнился своим голом «сухой лист» в ворота «Локомотива».

    Но вспомните, что до этого он выступал в составе «железнодорожников» и там себя не проявил. Поэтому можно сказать, что его взяли для внутреннего пользования. Этот полузащитник не решает проблем «армейцев» и не поможет с решением их задач. ЦСКА берет Ткачева только из-за лимита, это не усиление. Сейчас вообще нет в России людей, которые могут усилить «Зенит», «Спартак» или команду Леонида Слуцкого», — сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.01.2016 15:50
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
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    Ага, и даже не спасёт ворота Акинфеева.
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    ologreds
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