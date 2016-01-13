Сегодня в матче 21-го тура чемпионата Англии в Лондоне сыграют местный «Челси» и «Вест Бромвич». Гости имеют в своем активе серию из двух побед, а «аристократы» не знают поражений в АПЛ уже четыре матча кряду.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» – «Вест Бромвич». Начало в 22:45, не пропустите!