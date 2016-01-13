Сегодня в центральном матче 21-го тура чемпионата Англии сыграют «Ливерпуль», занимающий девятую позицию в турнирной таблице, и лидер первенства – лондонский «Арсенал».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Арсенал». Начало в 23:00, не пропустите!