Хиддинк: «Состояние Азара улучшается, хотя он еще не готов играть»

Главный тренер лондонского «Челси» Гус Хиддинк рассказал о том, как идет процесс восстановления полузащитника Эдена Азара.

«Азар уже был сегодня на тренировке вместе с физиотерапевтами, его состояние улучшается, хотя он еще не готов играть. С группой он пока не работает. Мы очень хотим, чтобы он был в форме. Лучше выпустить его позже, чем на какой-то час раньше времени.

Мне кажется, тут дело в отдыхе. Когда мозг свеж и игроки жаждут вернуться на тренировки, когда наслаждаются ими – это сигнал, что они восстановились. В этом сезоне мы столкнулись с проблемой физического характера. Футболист должен наслаждаться и избавляться от физических проблем, тогда он автоматически обретает нормальную форму и стиль игры.

К Азару нужен особый подход? Я ему не мама. Хотя подход всегда индивидуальный. Кому-то подходит кнут, кому-то — пряник, кому-то — рука помощи или просто дружеское похлопывание, кому-то – ограничения.

Тут тоже особый случай, но мы даем ему достаточно времени, чтобы восстановиться», — прокомментировал ситуацию голландец.