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    Боккетти: «Мы должны играть лучше»

    Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти пообещал, что его команда после зимнего перерыва будет играть иначе.

    «Конечно, мы очень хотим подняться выше. Надо попадать в ту зону, откуда можно выходить в еврокубки. И «Ростов», и «Локомотив» находятся совсем рядом, так что у нас есть возможность обойти их.

    У «Спартака» хороший состав, который способен сделать тот результат, который ждут болельщики. Даже думаю так: мы не просто можем, мы должны играть лучше и подняться выше в турнирной таблице. К сожалению, иногда теряем очки там, где не должны терять. Это неприятно…

    Мы – «Спартак», и от нас болельщики, фанаты ждут более хорошей игры. Иного и быть не должно», — сказал Боккетти.

    Отметим, что по итогам 18-ти сыгранных туров «Спартак» занимает в РФПЛ 4-е место.

    Источник: Бобсоккер

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    13.01.2016 06:11
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