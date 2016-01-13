Боккетти: «Мы должны играть лучше»

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти пообещал, что его команда после зимнего перерыва будет играть иначе.

«Конечно, мы очень хотим подняться выше. Надо попадать в ту зону, откуда можно выходить в еврокубки. И «Ростов», и «Локомотив» находятся совсем рядом, так что у нас есть возможность обойти их.

У «Спартака» хороший состав, который способен сделать тот результат, который ждут болельщики. Даже думаю так: мы не просто можем, мы должны играть лучше и подняться выше в турнирной таблице. К сожалению, иногда теряем очки там, где не должны терять. Это неприятно…

Мы – «Спартак», и от нас болельщики, фанаты ждут более хорошей игры. Иного и быть не должно», — сказал Боккетти.

Отметим, что по итогам 18-ти сыгранных туров «Спартак» занимает в РФПЛ 4-е место.