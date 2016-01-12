Агент посоветовал СМИ сочинять новости про Кокорина самостоятельно

Агент нападающего «Динамо» Александра Кокорина Кирилл Логинов недоволен тем, как СМИ освещают вопрос о будущем его клиента.

– Кирилл, интересен ли все–таки Александру вариант с зарубежным клубом?

– Мне нечего вам сказать. Сочиняйте без меня свои басни. Можете так и написать: рекомендую вам сочинять без меня самостоятельно. Откуда вы берете всякую чушь?

– ТАСС сообщает, что Кокорин отказался продлевать соглашение с «Динамо» и имеет предложение от «Зенита».

– Да пишут такие же, как и вы.

– ТАСС уполномочен заявить.

– Это хороший советский фильм был. Путаете с какой–то там… Не знаю, кому оно сейчас принадлежит, это агентство.

– Государству.

– Значит, там некомпетентные люди. Те, кто эту информацию публикует. Ровно такие же, как у вас.

– А какую мы информацию непроверенную публикуем?

– Про «Арсенал». Еще в августе вам сказал, что вероятность перехода равно нулю. Вы полгода с упертостью, достойной лучшего применения, пытались эту историю всячески напечатать. Понимаю, что вам хочется продавать газету. Но я не имею к этому отношения. И Александр не хочет иметь отношения.

– А к «Зениту» вы хотите иметь отношение?

– И к «Зениту» – то же самое. Вы хотите много знать.

– Это правда.

– Я вам говорю правду, а вы выносите мне мозг. Вот то, что могу сказать – говорю. Но, заметьте, я не вру никогда. И читать ваше вранье регулярно порядком надоело.

– А что было враньем? Про интерес «Арсенала»?

– Вы пишите о событиях, которые не имеют места. Про интересы «Спартака» еще какие–то… Искажаете, что я вам говорю.

– Про интерес «Спартака» писал Нобель Арустамян. А у него хорошие информаторы. И потом, что мы искажаем? Конкретнее.

– Давайте вы мне перестанете звонить и мы перестанем общаться. И это будет лучший вариант. Договорились?

– Договорились.

– Спасибо.

– До свидания.

– До свидания.