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    Уткин отстранен от комментирования матчей

    Известный комментатор Василий Уткин рассказал, что руководство «Матч ТВ» отстранило его от работы.

    – Почему вы так редко стали комментировать матчи «Реала»?

    – Ну, я сейчас вообще не комментирую. Отстранен, но это вопрос к руководству, я человек дисциплинированный и решения начальства не обсуждаю. Вообще я комментирую тот матч, на который назначен. А в остальном я на матчи не прошусь, разве что иногда.

    – Как вам работа на новом спортивном канале? Что бы вы изменили на «Матч ТВ», если б были руководителем канала?

    – Я не вижу себя руководителем эфирного спортканала и никогда не видел, поэтому с этой точки зрения мне сказать нечего. Что до работы, то я успел расширить круг знакомств. Много интересных людей приходит, я бы особенно выделил Дениса Юскова — на редкость приятный и дельный малый. В остальном стоит признать, что пока не случилось дня или эфира, когда я был бы счастлив на «Матч ТВ». Разумеется, это сугубо моя личная проблема, – сказал Уткин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.01.2016 20:42
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Asbjorn
    1452620905
    Отовсюду поперли?
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    roman230582
    1452622335
    На плюсе его место
    Ответить
    шеффилд таун
    1452625998
    Ура!! Жирдяев топчут!!
    Ответить
    mlkritskiy
    1452629416
    Канделаки не даст ему работать..
    Ответить
    ЖОРРО
    1452633160
    "пока не случилось дня или эфира, когда я был бы счастлив на "Матч ТВ"."....раз так,надо давно было оттуда уходить?Зачем себя мучить????
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    Protosser
    1452669099
    А нехрен так откровенно топить за мадрид и троллить Барсу. Всегда бесило, когда его ставили на классико..
    Ответить
    shur
    1452678541
    Доп.здился,учитель словесности! По заслугам!
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    ologreds
    1694996431
    numo454589
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