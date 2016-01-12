С логотипа АПЛ исчезнет лев

АПЛ получит новый логотип, на котором не будет привычного болельщикам льва.

Пойти на смену эмблемы турнира руководство лиги вынудил отказ титульного спонсора Barclay's продолжать сотрудничество с АПЛ. Банкиры опасаются, что при заключении нового договора лига потребует значительного увеличения спонсорских средств в связи с тем, что телеканалы Sky и BT Sport заплатили ей в общей сложности более пяти миллиардов фунтов за трансляции матчей. Нынешний сезон станет последним, когда Barclay's является титульным спонсором АПЛ.

Руководство лиги в январе выберет дизайнерское агентство для создания нового логотипа, на котором не будет ассоциирующегося с Barclay's льва.