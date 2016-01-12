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    • ФИФА может пересмотреть итоги выборов хозяев ЧМ-2018 и 2022, если президентом станет Аль-Халифа

    ФИФА может пересмотреть итоги выборов хозяев ЧМ-2018 и 2022, если президентом станет Аль-Халифа

    Глава Азиатской футбольной конфедерации Салман бин Ибрагим Аль-Халифа может организовать пересмотр заявочных программ чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, если победит на президентских выборах в ФИФА.

    По информации Insidethegames.biz, Аль-Халифа готов пойти на этот шаг в том случае, если обнаружатся серьезные нарушения при выборах хозяев этих турниров, которыми в итоге стали Россия и Катар. Напомним, швейцарская прокуратура сейчас занимается проверкой этих выборов.

    Выборы президента ФИФА состоятся 26 февраля. Кроме Аль-Халифы, на этот пост претендуют генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, экс-заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань, южноафриканский бизнесмен Токио Сексвале и принц Иордании Али бин Аль-Хусейн.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2016 19:00
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    Комментарии (11)
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    Профик1986
    1452615370
    когда выборы президента кандидаты обещают социальные блага. теперь когда выборы президентов ФИФА обещают новые ЧМ. как надоели рекламные акции
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    ВРЕМЯ и СТЕКЛО
    1452616401
    Жестокая расплата за покупку права проведения ЧМ 2018. Дорого обходятся россиянам забавы Путина.
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    neveldomha
    1452617787
    Обамка, вместе со всей своей европейской кодлой не может, а этот никому неизвестный арабчик сможет??? Еще одна сказка для укропитеков и иных дэбилов из серии 1000 и одна ночь Шахерезады. А с учетом того, что не известно как пройдет ЧЕ 2016 г., а может и вообще не состояться, в условиях евро-арабской миграции и максимальной терругрозы - сказка для полных дэбилов.
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    Тазит
    1452618359
    серьезно взялись буржуи... в британию перенесут...
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    Любер
    1452621634
    Да конечно чушь полнейшая. Ни кто не будет ничего пересматривать, разве только по Катару. Да и то, сомнительно.
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    Inks
    1452630328
    Руки прочь от футбола, грязные политики!
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    ologreds
    1694996431
    numo454580
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