«Динамо» предлагало Кокорину 2,5 миллиона в год

Стали известны условия контракта, которые московское "Динамо" предлагало нападающему Александру Кокорину.

Клуб был готов платить форварду порядка 2,5 миллионов евро в год. Впрочем, Кокорина не устроило данное предложение. По условиям нынешнего контракта, Кокорин, по разным данным, получает от 4,4 до 5,5 миллионов евро в год.

Контракт 24-летнего Кокорина с "Динамо" истекает следующим летом. Главным претендентом на форварда является "Зенит". Также им интересуются "Арсенал" и "Спартак".