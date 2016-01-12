Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Ван Гаал: «Некоторые матчи «МЮ» заставляют меня скучать»

    Наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что некоторые матчи команды вызывают у него скуку и злость.

    «От некоторых наших игр я испытал неимоверное удовольствие. Мне очень понравился поединок с «Челси», несмотря на счет 0:0, а ведь мы могли и вовсе проиграть.

    А еще бывают матчи, когда мне скучно или я сержусь по причине того, что не получается забить. Но это футбол. Так не может быть, чтобы команда из матча в матч показывала искрометный футбол, который нравится зрителям», – отметил голландский специалист.

    После 20-ти туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на девять очков. Сегодня манкунианцам предстоит выездной поединок 21-го тура против «Ньюкасла».

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2016 11:28
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Бомбардиръ
    1452589534
    Вот поэтому тебя и уволили
    Ответить
    Арисыч
    1452604090
    Некоторые,да они все под его руководством мёртвые матчи.Как тренер Ван Гаал изжил себя-синдром Каппело.
    Ответить
    Baich
    1452616395
    пожимай свои плоды!!!!
    Ответить
    ologreds
    1694996433
    numo454537
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+