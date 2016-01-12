Ван Гаал: «Некоторые матчи «МЮ» заставляют меня скучать»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что некоторые матчи команды вызывают у него скуку и злость.

«От некоторых наших игр я испытал неимоверное удовольствие. Мне очень понравился поединок с «Челси», несмотря на счет 0:0, а ведь мы могли и вовсе проиграть.

А еще бывают матчи, когда мне скучно или я сержусь по причине того, что не получается забить. Но это футбол. Так не может быть, чтобы команда из матча в матч показывала искрометный футбол, который нравится зрителям», – отметил голландский специалист.

После 20-ти туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на девять очков. Сегодня манкунианцам предстоит выездной поединок 21-го тура против «Ньюкасла».