«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

Сегодня в матче 21-го тура чемпионата Англии «Ньюкаслу», проигравшему три последних встречи, будет противостоять «Манчестер Юнайтед». У «красных дьяволов» дела также идут неважно: в предыдущем туре была одержана первая победа за долгое время. Поединок должен получиться невероятно напряженным!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед». Начало в 22:45, не пропустите!