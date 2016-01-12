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    • Клопп: «Не стоит говорить о моих прошлых играх с «Арсеналом». Мы придумаем новый план»

    Клопп: «Не стоит говорить о моих прошлых играх с «Арсеналом». Мы придумаем новый план»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Под руководством Клоппа «Боруссия» Д неоднократно встречалась с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

    «Нам не стоит говорить о моем опыте прошлых игр с «Арсеналом». Мы придумаем новый план на этот матч. Одна характеристика «Арсенала» не меняется никогда: они – команда, хорошо играющая в футбол. «Арсенал» и «Манчестер Сити» – две лучшие команды чемпионата», – сказал Клопп.

    В третьем туре нынешней АПЛ встреча мерсисайдцев и лондонцев завершилась вничью – 0:0.

    Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится в среду, 13 января.

    Источник: Goal.com

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    12.01.2016 01:00
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    Комментарии (2)
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    mellanxollik
    1452579216
    ливерпуль против ливерпуля, поправьте :)
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    ologreds
    1694996434
    numo454513
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