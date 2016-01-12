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    • Бубнов: «Неймар заслужил «Золотой мяч» не меньше Месси, но он свое еще возьмет»

    Бубнов: «Неймар заслужил «Золотой мяч» не меньше Месси, но он свое еще возьмет»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги голосования за лучшего игрока 2015 года.

    «Кто-то сомневался, что итоги голосования могут быть другими? Лионель Месси выиграл в 2015-м году пять турниров. Он забивал абсолютно во всех турнирах, в которых принимал участие. Конечно, он заслужил этот «Золотой мяч», как никто другой. Хотя я еще после огласки номинантов говорил, и остаюсь при своем мнении: Неймар заслужил его не меньше. Да, он забил чуть меньше, но его роль в «Барселоне» и сборной Бразилии огромна. Впрочем, я нисколько не сомневаюсь, что он свои мячи еще возьмет: ему только 23 года и вся карьера впереди. Возможно, это случится даже через год. У бразильца самые большие перспективы из этой троицы», – сказал Бубнов.

    Также бывший игрок «Спартака» считает, что Криштиану Роналду вряд ли когда-нибудь еще получит «Золотой мяч».

    «Он и сам понимал, что он аутсайдер среди номинантов. Во-первых, не выиграл ни одного турнира, во-вторых, дважды подряд эту награду уже получал. Сейчас у него не было ни одного шанса. И ему будет тяжело зацепиться еще хотя бы раз за «Золотой мяч» – здесь и возраст, и серьезные соперники в лице Неймара, Месси, Суареса, Левандовски. Ну а Лео Месси еще поборется за трофей, ему только 28 лет – самый расцвет для футболиста его амплуа. Уверен, лет шесть у аргентинца еще есть в запасе. Еще один-два «Золотых мяча» он может взять».

    Источник: Sportbox.ru

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    12.01.2016 00:11
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    Комментарии (8)
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    roman230582
    1452547529
    Мало ли что может быть
    Ответить
    Krasnodar 123
    1452548874
    БУБЕН!
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    Рулон Обоев
    1452579681
    Бубнов: «Я заслужил «Золотой мяч» не меньше Месси, но свое еще возьму».
    Ответить
    sochi-2013
    1452581371
    Когда (если) они сыграют в разных (других) командах, тогда и увидим, кто чего достоин!
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    neveldomha
    1452589400
    Для того, чтобы Неймару стать лучшим ему нужно уйти из Барсы.
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    LOKO 4ever
    1452623147
    Укуренный похоже. Роналду в 30 старик уже и пора сушить вёсла,а Месси 28 и у него ещё 6 лет впереди....
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    ologreds
    1694996434
    numo454509
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