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    • Месси: «Спасибо футболу за все хорошее и плохое, что он сделал для меня»

    Месси: «Спасибо футболу за все хорошее и плохое, что он сделал для меня»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил с речью на церемонии вручения «Золотого мяча», обладателем которого он стал в пятый раз.

    «Вернуться на эту сцену и выиграть еще один «Золотой мяч», после того, как я из зала наблюдал вручение этой награды Криштиану в прошлом году – это особенный момент. Невероятно, что у меня уже пять таких призов – это намного больше, чем то, о чем я мечтал ребенком. Хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал, а также своих партнеров по команде. Наконец, я бы хотел сказать спасибо футболу за все, что он для меня сделал – как за хорошее, так и за плохое. Он заставил меня учиться и развиваться», – сказал Месси.

    Источник: ФИФА

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    11.01.2016 22:11
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    Комментарии (3)
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    Alehandroo
    1452541314
    Такое впечатление, он уже завязал жопу рвать
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    talgatnurzhanov2006
    1452573936
    костюмчик с 2009 года
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    ologreds
    1694996436
    numo454499
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    Россия
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