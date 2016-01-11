Неймар: «Я бы хотел, чтобы у меня были ноги Месси и Роналду»

Нападающий "Барселоны" Неймар поделился ожиданиями от церемонии вручения "Золотого мяча". Напомним, бразилец является одним из претендентов на эту награду вместе с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Я очень счастлив быть частью этого мероприятия вместе с двумя великими игроками, которыми я восхищаюсь. Надеюсь, моя команда продолжит побеждать, и я еще вернусь сюда в другой раз. Я доволен своими результатами и своими голами, за которые я хотел бы поблагодарить своих одноклубников – Лионеля и всех остальных. Месси и Роналду все еще творят историю и заслуживают быть здесь. Я бы хотел, чтобы у меня были ноги Месси и Роналду", – сказал Неймар.