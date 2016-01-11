Владельцы «МЮ» приняли решение уволить ван Гаала

Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», приняла решение прекратить сотрудничество с главным тренером клуба Луи ван Гаалом.

В декабре руководство манкунианцев гарантировало ван Гаалу, что он продолжит работу, несмотря на то, что команда не могла выиграть на протяжении восьми матчей.

Теперь же сообщается, что матч Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед», в котором «МЮ» показал невзрачную игру и победил благодаря пенальти в добавленное время, заставил владельцев клуба передумать, и ван Гаал будет уволен.