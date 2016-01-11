Сафонов: «От «Динамо» следует ждать еще трех-четырех переходов»

Известный агент Алексей Сафонов считает, что "Динамо" будет активно действовать на трансферном рынке.

– Согласны, что вряд ли столичный коллектив ограничится подписанием одного Драгуна….

– Слышал, что «Динамо» уже подписало центрального защитника из Голландии. Так что уже не одного Драгуна. Мое мнение, что этой зимой стоит ждать еще трех-четырех переходов. Не секрет, что повелись переговоры с полузащитниками краснодарской «Кубани» Ткачевым и Игнатьевым, но что-то не срослось. Но не бывает так, чтобы все 100 процентов сделок свершились.

– Даже вроде бы велись переговоры с Александром Кержаковым, но «Зенит» не отпустил его в Москву…

– Тут не совсем корректная позиция петербургского клуба, ведь Александр один из тех футболистов, который может помочь сборной России, а ему не давали играть. Понятно, что он своего последнего слова еще не сказал, но он столько сделал для «Зенита», что ему могли пойти навстречу. Но и в Европе есть такой пример – Черышева не хотят отпускать в «Вильярреал». У людей контракты, которые должны выполняться. А кто платит – тот и заказывает музыку.

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