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    Алексей Еременко: «Станет ли ЦСКА чемпионом? Конечно»

    Главный тренер «Яро» и отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко Алексей Еременко оценил шансы армейцев в борьбе за чемпионство.

    Как считаете, у Романа в этом году реальный шанс стать чемпионом? У ЦСКА есть отрыв, но короткий состав и тяжелый календарь.

    – Чемпионом России? Конечно! Почему ж нет? Обо всех этих опасениях можно много рассуждать, но ЦСКА настолько опытная команда… Помните был сезон, когда у них ничего не получалось, а в конце они стали чемпионом, выиграв из десяти последних матчей все десять? Так что ЦСКА такая команда… Кстати, там еще и «Ростов» покусается – их списывать нельзя. В общем, думаю, шанс у Ромы есть. Большой.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.01.2016 18:20
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1452441888
    Ну, если Гинер всё организует, то почему и не стать чемпионами?
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    ologreds
    1694996442
    numo454389
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