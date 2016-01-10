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    • Витсель: «Надеюсь, что в один прекрасный день сяду за штурвал своего самолета»

    Витсель: «Надеюсь, что в один прекрасный день сяду за штурвал своего самолета»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал, чем хочет заниматься после завершения футбольной карьеры.

    «Надеюсь, что в один прекрасный день сяду за штурвал своего самолета в LindSky. На данный момент моя спортивная карьера идет на первом месте, но надо уже сейчас осознанно подходить к тому, чем заниматься после футбола. Наша авиакомпания имеет потенциал стать сильным игроком в области авиации. Также горжусь тем, что могу помочь Бельгии созданием рабочих мест. Это мой способ что-то дать стране, сделавшей меня футболистом», – отметил Витсель.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.01.2016 12:19
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    Комментарии (6)
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    APchelov
    1452419007
    Да. Это поинтереснее кабаков да магазинов
    Ответить
    Лыков
    1452423459
    Когда наши так будут мыслить ?
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    Garrincha58
    1452425340
    сядет и улетит в Милан наконец то
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    REDWHITE_
    1452427745
    пристроит дзюбу кассиром)
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    Aztec58
    1452429369
    Дай что-нить и стране, озолотившей тебя, ага.
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    ologreds
    1694996444
    numo454361
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