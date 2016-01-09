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    • Кох: «Получить право на проведение ЧМ-2006 законным путем было невозможно»

    Кох: «Получить право на проведение ЧМ-2006 законным путем было невозможно»

    Исполняющий обязанности главы Немецкого футбольного союза Райнер Кох заявил, что получить право на проведение ЧМ-2006 законным путем было невозможно.

    «Мы многое сделали для того, чтобы ЧМ-2006 состоялся в Германии. Но выборы страны-хозяйки проходили в то время, когда ФИФА уже была нечистоплотной организацией, так что получить право на проведение Кубка мира законным путем было невозможно. Расследование покажет, вышли ли наши действия за пределы допустимого, но скандал в ФИФА должен изменить эту ситуацию», – заявил Кох.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.01.2016 14:16
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    Комментарии (4)
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    anri1703
    1452341339
    ну все в фифа запахло жареным а вернее тухлым
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    roman230582
    1452345354
    Смелый чинуша, сказал в открытую о том что все и так знают
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    ariec93
    1452362377
    Не прошло и 10 лет, как решил признаться... а нет, прошло.
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    ologreds
    1694996450
    numo454272
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