Кох: «Получить право на проведение ЧМ-2006 законным путем было невозможно»

Исполняющий обязанности главы Немецкого футбольного союза Райнер Кох заявил, что получить право на проведение ЧМ-2006 законным путем было невозможно.

«Мы многое сделали для того, чтобы ЧМ-2006 состоялся в Германии. Но выборы страны-хозяйки проходили в то время, когда ФИФА уже была нечистоплотной организацией, так что получить право на проведение Кубка мира законным путем было невозможно. Расследование покажет, вышли ли наши действия за пределы допустимого, но скандал в ФИФА должен изменить эту ситуацию», – заявил Кох.