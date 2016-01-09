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    • Аюпов: «В Голландии после матча все шли пить пиво, иначе оштрафуют»

    Аюпов: «В Голландии после матча все шли пить пиво, иначе оштрафуют»

    Бывший полузащитник «Асмарала» Ансар Аюпов рассказал о периоде выступлений в голландском «Твенте».

    – Как отнеслись к русскому в «Твенте»?

    – Вспоминаю первую игру с «Наполи». У нас же в стране в то время было проблемой купить хорошие бутсы. Шипы титановые, например, заказывали у знакомых, чтобы их выточили. И чем шипы были больше, тем считалось круче. У многих они чуть ли не по два сантиметра были. И вот когда я перед игрой в раздевалке вытащил свои бутсы, смотрю, у пацанов глаза округлились. И мои бутсы пошли по кругу. Они смотрели на шипы и говорили: «Что это вообще такое?»

    Пока язык не выучил, ребята подшучивали. Допустим, бежим в группе на разминке. Тренер что-то говорит, а кто-то, раз, и начинает специально кувыркаться передо мной. Я тоже начинаю кувыркаться, а на самом деле не было такого задания. И вот они все смеяться начинают. Еще был случай. В раздевалке стояла большая ванна с горячей водой для восстановительных мероприятий. Ребята сказали, что в ней после тренировки нужно просидеть минут десять. Я подумал: «Как там вообще больше трех минут можно выдержать?» Но сел, варюсь. А ребята в душе помылись и уходят. Понял, что опять подшутили.

    – Тренеры какое впечатление оставили?

    – Ханс Майер, с которым мы бронзу взяли, мог перед какой-нибудь важной игрой завезти команду в гостиницу. И, допустим, сидим мы с Юркой Петровым в баре, колу пьем. Он подсаживается к нам и кричит официанту: «Три пива сделайте». Начинаем пиво втроем пить. Бывало, даже по два пива выпивали. Прямо вечером накануне игры. Он нам говорил: «Чего вы эту гадость, колу, пьете? Лучше пиво». После матчей никто по домам тоже не расходился. Нужно было обязательно прийти в Шпелерсхом, иначе тебя оштрафуют. И вот обычно пару бокалов там выпивали, общались тренерами, командой соперника, журналистами и уезжали.

    Источник: Бобсоккер

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    09.01.2016 09:08
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