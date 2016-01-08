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    • Мутко: «Солидарен с решением Платини отказаться от участия в выборах главы ФИФА»

    Мутко: «Солидарен с решением Платини отказаться от участия в выборах главы ФИФА»

    Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко считает, что решение отстраненного от футбольной деятельности президента УЕФА Мишеля Платини отказаться от участия в выборах президента ФИФА является правильным.

    «Мишель сделал заявление, и я с ним солидарен в этих вопросах. У него просто сейчас шансов нет уже. Время идет, уже январь, а у него нет возможности вести избирательную кампанию. Сейчас его задача – вернуть свое честное имя, и если так произойдет, конечно, он прекрасный президент УЕФА», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    08.01.2016 21:25
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1452279299
    Мутко солидарен с Платини? Ахахах! Тоже отказывается от участия в выборах?
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