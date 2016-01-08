«Динамо» готово отпустить Жиркова в «Зенит»

Полузащитник московского «Динамо» Юрий Жирков этой зимой может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Как сообщает источник, сине-бело-голубые уже сделали официальное предложение по трансферу, а москвичи готовы отпустить футболиста, так как его контракт с клубом истекает менее чем через полгода. Таким образом, возможность перехода зависит только лишь от самого Жиркова.

В текущем сезоне 32-летний защитник принял участие в 18 матчах за «Динамо». Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 4 миллиона евро.