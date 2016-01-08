Мутко: «На пост президента ФИФА нужен один сильный кандидат, который смог бы объединить всех»

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко поделился своим мнением о претендентах на пост президента ФИФА. Напомним, в число допущенных кандидатов вошли: генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, южноафриканец Токио Сексвале, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань и глава Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа. Выборы пройдут в Цюрихе 26 февраля.

«Пока у нас есть кандидат от Европы – Джанни Инфантино, вокруг него консолидировались все европейские страны. Но еще раз скажу, что в данном случае моя позиция не поменялась: нужен какой-то один сильный, мощный кандидат, который мог бы объединить.

Сейчас очень важно, какую кампанию будет вести Джанни, какие у него планы. Мы в ближайшее время будем это все обсуждать. Думаю, должен быть какой-то один кандидат от Азии, Европы и Африки, который всех бы объединил, потому что сегодня в Северной и Южной Америке, как видите, одни сплошные уголовные дела и отстранения», – отметил Мутко.