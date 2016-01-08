Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Мутко: «На пост президента ФИФА нужен один сильный кандидат, который смог бы объединить всех»

    Мутко: «На пост президента ФИФА нужен один сильный кандидат, который смог бы объединить всех»

    Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко поделился своим мнением о претендентах на пост президента ФИФА. Напомним, в число допущенных кандидатов вошли: генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, южноафриканец Токио Сексвале, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань и глава Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа. Выборы пройдут в Цюрихе 26 февраля.

    «Пока у нас есть кандидат от Европы – Джанни Инфантино, вокруг него консолидировались все европейские страны. Но еще раз скажу, что в данном случае моя позиция не поменялась: нужен какой-то один сильный, мощный кандидат, который мог бы объединить.

    Сейчас очень важно, какую кампанию будет вести Джанни, какие у него планы. Мы в ближайшее время будем это все обсуждать. Думаю, должен быть какой-то один кандидат от Азии, Европы и Африки, который всех бы объединил, потому что сегодня в Северной и Южной Америке, как видите, одни сплошные уголовные дела и отстранения», – отметил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2016 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Aztec58
    1452279162
    Ага, как бы не объединил всех против России.
    Ответить
    ologreds
    1694996454
    numo454208
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+