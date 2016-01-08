«Спартак» подтвердил возвращение Песьякова

Голкипер «Спартака» Сергей Песьяков, проведший первый отрезок чемпионата в аренде в «Анжи», вернулся в московский клуб. Это стало возможным, благодаря пункту в арендном соглашении о его досрочном прерывании, которым могла воспользоваться любая из сторон. Этой стороной стал клуб из Махачкалы, не пожелавший более сотрудничать с Песьяковым.
В текущем сезоне вратарь выходил на поле в составе «Анжи» 12 раз.
ельгарехо, насколько я знаю, готов перейти в "Спартак", все его личные условия согласованы. "Красно-белых" Мельгарехо усилит, к тому же Лоренсо уже адаптирован в России. Все дело в договоренности между клубами, её пока нет, однако Мельгарехо, вероятно, будет продан. При этом всех и вся "Кубань" распускать не станет - более того, попробует усилиться молодыми футболистами", - рассказал Арустамян.