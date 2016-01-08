«Спартак» подтвердил возвращение Песьякова

Голкипер «Спартака» Сергей Песьяков, проведший первый отрезок чемпионата в аренде в «Анжи», вернулся в московский клуб. Это стало возможным, благодаря пункту в арендном соглашении о его досрочном прерывании, которым могла воспользоваться любая из сторон. Этой стороной стал клуб из Махачкалы, не пожелавший более сотрудничать с Песьяковым.

В текущем сезоне вратарь выходил на поле в составе «Анжи» 12 раз.