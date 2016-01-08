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    «Спартак» подтвердил возвращение Песьякова

    Голкипер «Спартака» Сергей Песьяков, проведший первый отрезок чемпионата в аренде в «Анжи», вернулся в московский клуб. Это стало возможным, благодаря пункту в арендном соглашении о его досрочном прерывании, которым могла воспользоваться любая из сторон. Этой стороной стал клуб из Махачкалы, не пожелавший более сотрудничать с Песьяковым.

    В текущем сезоне вратарь выходил на поле в составе «Анжи» 12 раз.

    Источник: ФК «Спартак»

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    08.01.2016 14:45
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    Комментарии (7)
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    джон базелон
    1452261012
    О Боже!!Только не это.
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    REDWHITE_
    1452268885
    Песьякова срочно продать в зенит или цска!!!!! **************** "М
    ельгарехо, насколько я знаю, готов перейти в "Спартак", все его личные условия согласованы. "Красно-белых" Мельгарехо усилит, к тому же Лоренсо уже адаптирован в России. Все дело в договоренности между клубами, её пока нет, однако Мельгарехо, вероятно, будет продан. При этом всех и вся "Кубань" распускать не станет - более того, попробует усилиться молодыми футболистами", - рассказал Арустамян.
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    EVM
    1452274887
    С чем, Спартак и поздравляем!
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    VVM1964
    1452282948
    ЛУЧШЕ БЫ ПРИСЛАЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ .
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    sir_Alex
    1452319813
    Одним косячником в составе стало больше
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    ologreds
    1694996456
    numo454186
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