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    19-летний румынский форвард может оказаться в «Зените»

    «Зенит» намерен приобрести форварда «КСУ» Андрея Ивана. Сине-бело-голубые сделали предложение румынскому клубу в размере двух миллионов евро, информирует Sport.ro.

    Помимо питерцев, игрок заинтересовал и некоторые другие клубы из Старого Света. В частности, «Аякс» готов заплатить за 19-летнего нападающего 1,7 миллиона. Ранее появилась информация, что к Ивану присматривается «Барселона».

    Тем не менее, руководство «КСУ» рассчитывает выручить от продажи футболиста как минимум три миллиона евро, и, вдобавок, получить сумму в размере 30% от последующей перепродажи игрока.

    Иван пять раз поражал ворота соперников в 35-ти поединках чемпионата Румынии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2016 14:23
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    Комментарии (5)
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    REDWHITE_
    1452252819
    дзюба плачет))))))
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    Обер-КанцлерЪ
    1452257860
    А за взрослую сборную Румынии заигран уже? Кто знает?
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    Aztec58
    1452272534
    С такой фамилией только в Терек!
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    ЖОРРО
    1452289632
    5 голов в 35 играх...сильно!))))))))))))))0
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    ologreds
    1694996455
    numo454184
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