В следующем футбольном сезоне могут быть введены видеоповторы

Использование видеоповторов во время футбольных матчей для помощи судьям в принятии решений может быть введено в следующем сезоне. Об этом сообщает Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

"Мы сделаем все возможное, чтобы одобрить этот эксперимент на нашем собрании в марте. Некоторые нюансы еще нужно обсудить, но общие принципы у нас уже есть", – заявил член IFAB Джонатан Форд.

Именно от IFAB зависит возможность использования систем видеоповторов, которые на сегодняшний день запрещены. Эта организация состоит из восьми членов: четыре представителя от ФИФА и четыре – от футбольных ассоциаций Великобритании. Для принятия решения нужны шесть голосов.