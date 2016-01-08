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    • В следующем футбольном сезоне могут быть введены видеоповторы

    В следующем футбольном сезоне могут быть введены видеоповторы

    Использование видеоповторов во время футбольных матчей для помощи судьям в принятии решений может быть введено в следующем сезоне. Об этом сообщает Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

    "Мы сделаем все возможное, чтобы одобрить этот эксперимент на нашем собрании в марте. Некоторые нюансы еще нужно обсудить, но общие принципы у нас уже есть", – заявил член IFAB Джонатан Форд.

    Именно от IFAB зависит возможность использования систем видеоповторов, которые на сегодняшний день запрещены. Эта организация состоит из восьми членов: четыре представителя от ФИФА и четыре – от футбольных ассоциаций Великобритании. Для принятия решения нужны шесть голосов.

    Источник: Reuters

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    08.01.2016 00:35
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    Комментарии (5)
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    narkozanos
    1452208832
    У нас как обычно,года через три сделают,если конечно вообще сделают что то.
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    yanedo
    1452228733
    скорей бы уже задолбали договорняки и судейское убожество
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    MrVanes-Zenit
    1452243467
    Ого! Неужели дошло
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    ManUtd-Volgograd
    1452244398
    Давно пора
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    ologreds
    1694996458
    numo454141
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