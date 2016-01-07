У «Барселоны» появился новый спонсор

У каталонской «Барселоны» появился очередной спонсор. 7 января клуб заключил партнерское соглашение с одним из крупнейших банков Индонезии.

На сайте команды сообщается, что партнерство рассчитано на то, чтобы поклонники «Барселоны» в азиатской стране получили выгоду от поддержки каталонцев.

Согласно программе, клиентам банка будет предоставляться скидка на покупки в официальном магазине каталонского клуба, а также они смогут выиграть билеты на матчи любимой команды. Кроме того, банк выпустит специальные кредитные карты с символикой испанского гранда.