Малафеев: «Прощальный матч не за горами»

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев признался, что готов повесить бутсы на гвоздь.

«Все в порядке, ничего не беспокоит. Просто надо поддерживать себя в тонусе, чтобы подстертые за долгие годы механизмы постоянно получали какую-то работу, а связки и мышцы, ослабевшие с возрастом, оставались эластичными и крепкими. Так что чем становишься старше, тем больше внимания себе надо уделять. Когда ты являешься вторым вратарем, ситуация требует одной мобилизации. Когда ты третий, понимаешь, что в любом случае будет время, чтобы подготовиться к смене обстановки. Такова психология, ничего не поделаешь.



Могу ли представить, как в последний раз выйду на поле «Петровского»? Да, представляю, поскольку в любом случае прощальный матч не за горами. Событие будет печальным и грустным, но что поделать. Уйти в 2016 году? Посмотрим, как судьба отнесется к подобной символичности (улыбается). Исходя из цифр – это мой год. Надеюсь, я смогу повлиять на какие-то события», – поделился Малафеев.