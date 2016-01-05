Месси признан самым дорогим игроком, Неймар – второй, Азар – третий

Институт футбольных исследований CIES назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси самым дорогим футболистом мира на сегодняшний день.

Сообщается, что эксперты CIES изучили всех лучших игроков, оценивая их стоимость по многим параметрам: от возраста и сроков действующего контракта до текущей статистики в играх за клуб и сборную. В результате этого исследования Месси был оценен в 250,7 миллиона евро.

Полностью десятка наиболее дорогостоящих футболистов по версии CIES выглядит следующим образом:

1. Месси («Барселона») – 250,7 миллиона евро

2. Неймар («Барселона») – 152,7

3. Азар («Челси») – 130,5

4. Роналду («Реал») – 114

5. Кейн («Тоттенхэм») – 91,3

6. Стерлинг («Манчестер Сити») – 89,8

7. Гризманн («Атлетико») – 88,3

8. Суарес («Барселона») – 86,3

9. Агуэро («Манчестер Сити») – 82,1

10. Санчес («Арсенал») – 81,9