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    • Месси признан самым дорогим игроком, Неймар – второй, Азар – третий

    Месси признан самым дорогим игроком, Неймар – второй, Азар – третий

    Институт футбольных исследований CIES назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси самым дорогим футболистом мира на сегодняшний день.

    Сообщается, что эксперты CIES изучили всех лучших игроков, оценивая их стоимость по многим параметрам: от возраста и сроков действующего контракта до текущей статистики в играх за клуб и сборную. В результате этого исследования Месси был оценен в 250,7 миллиона евро.

    Полностью десятка наиболее дорогостоящих футболистов по версии CIES выглядит следующим образом:

    1. Месси («Барселона») – 250,7 миллиона евро

    2. Неймар («Барселона») – 152,7

    3. Азар («Челси») – 130,5

    4. Роналду («Реал») – 114

    5. Кейн («Тоттенхэм») – 91,3

    6. Стерлинг («Манчестер Сити») – 89,8

    7. Гризманн («Атлетико») – 88,3

    8. Суарес («Барселона») – 86,3

    9. Агуэро («Манчестер Сити») – 82,1

    10. Санчес («Арсенал») – 81,9

    Источник: Marca

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    05.01.2016 23:47
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    Комментарии (3)
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    Dimon702
    1452053629
    Бэйл то где? Некогда самый дорогой...
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    LOKO 4ever
    1452094721
    Роналду,Агуэро,Суарес и Санчес более-менее можно воспринять,как должное,у остальных цены с неба похоже взяты.....
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    ologreds
    1694996471
    numo453956
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