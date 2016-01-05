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    • Ковтун: «Аленичев всегда был принципиальным игроком и остается таким же тренером»

    Ковтун: «Аленичев всегда был принципиальным игроком и остается таким же тренером»

    Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун рассказал об особенностях работы главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева.

    Аленичева называют мягким тренером. Вы же пересекались с ним в начале пути тульского «Арсенала». Может Аленичев жестко высказать что-то футболисту?

    – Может. В своем стиле, который отличается от, допустим, эмоционального стиля Газзаева или способа общения Романцева с игроками. И даже нам опытным футболистам, когда мы на несколько матчей приехали помочь Аленичеву в Тулу, он не стеснялся объяснять, что от нас требуется на поле. Да и мягкий тренер – это как? Это когда все прощается. Аленичев скажет один раз, второй, но на третий уже примет меры. Дмитрий и как игрок всегда был принципиальным, и тренером остался таким же.

    –​ Мы все помним случай, когда Аленичев сдержал слово и отправил на матч с ЦСКА дубль.

    – Если у него есть позиция, он будет ее придерживаться до последнего. И постарается донести свое видение до футболистов.

    –​ Некоторые упрекают Аленичева, что он не заступился за Широкова, с которым руководство «Спартака» решило не продлевать контракт. Но, например, Сергей Галицкий заявил, что проект клуба с миллионным бюджетом не может быть целиком отдан на откуп тренеру. И подобные решения по контрактам, когда на кону несколько миллионов долларов, вправе принимать клуб.

    – На эту тему уже столько всего сказано. Я всегда буду за Аленичева. Тренерский штаб и руководство «Спартака» должны были сесть за стол и обсудить этот вопрос. Возможно, такой диалог состоялся. Мы же всего не знаем. В любом случае, решение уже принято.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.01.2016 15:41
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