Ковтун: «Спартаковским болельщикам стоит смотреть с оптимизмом в будущее»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун оценил выступление красно-белых в нынешнем сезоне.

–​ Как вам нынешний «Спартак»?

– Аленичеву потребовалось некоторое время, чтобы все переварить, разобраться. В концовке осенней части, думаю, он уже разобрался на кого делать ставку. Есть еще моменты, над которыми нужно работать, но временами игра команды смотрелась очень интересно.

–​ Спартаковским болельщикам стоит смотреть с оптимизмом в будущее?

– Конечно! Аленичев уже выдержал очень непростой период в клубе, когда давление на команду было со всех сторон. Очень важно, что в соратниках у Аленичева есть Сергей Юрьевич Родионов, который поддерживает Дмитрия и является связующим звеном с руководством красно-белых. Мы виделись и общались с Аленичевым перед последними матчами. Даже в этот непростой период он не сидел хмурый и загруженный. Нет. Он полон сил и желания преодолеть эти сложности.