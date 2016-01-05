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    • Ковтун: «Спартаковским болельщикам стоит смотреть с оптимизмом в будущее»

    Ковтун: «Спартаковским болельщикам стоит смотреть с оптимизмом в будущее»

    Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун оценил выступление красно-белых в нынешнем сезоне.

    –​ Как вам нынешний «Спартак»?

    – Аленичеву потребовалось некоторое время, чтобы все переварить, разобраться. В концовке осенней части, думаю, он уже разобрался на кого делать ставку. Есть еще моменты, над которыми нужно работать, но временами игра команды смотрелась очень интересно.

    –​ Спартаковским болельщикам стоит смотреть с оптимизмом в будущее?

    – Конечно! Аленичев уже выдержал очень непростой период в клубе, когда давление на команду было со всех сторон. Очень важно, что в соратниках у Аленичева есть Сергей Юрьевич Родионов, который поддерживает Дмитрия и является связующим звеном с руководством красно-белых. Мы виделись и общались с Аленичевым перед последними матчами. Даже в этот непростой период он не сидел хмурый и загруженный. Нет. Он полон сил и желания преодолеть эти сложности.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.01.2016 14:01
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    Комментарии (2)
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    VVM1964
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    ologreds
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