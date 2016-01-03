Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Роналду: «После завершения карьеры не хочу быть ни тренером, ни президентом»

    Роналду: «После завершения карьеры не хочу быть ни тренером, ни президентом»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о том, чем будет заниматься после завершения футбольной карьеры.

    «После футбола начнется другая жизнь. Я думаю, сначала без него будет тяжело. Но если вы спросите меня, хочу ли я быть тренером, я скажу, что нет. Ни директором клуба, ни президентом.

    Вы можете сказать, что у меня лучшая работа в мире: деньги, машины, дома... Но это не все. Приведу пример: недавно был вечер бокса в Лас-Вегасе. Я хотел пригласить семью и друзей, но не смог, потому что не было времени. Но после футбола я хочу жить по-королевски», – отметил Роналду.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2016 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    АртурZaСМ
    1451834002
    Я далеко не его фанат, но тут я с ним полностью согласен... в молодости наколотил состояние и надо жить красиво в молодости, а не тогда когда это тебе уже не нужно...
    Ответить
    BlackMurder
    1451838260
    пусть в порно снимается))
    Ответить
    ologreds
    1694996483
    numo453754
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+