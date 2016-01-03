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    • Хиддинк: «У Азара сильный характер, он вернется на прежний уровень»

    Хиддинк: «У Азара сильный характер, он вернется на прежний уровень»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк оценил игру полузащитника Эдена Азара после полученной травмы.

    «Когда игрок возвращается после травмы, то нормально, что ему требуется некоторое время, чтобы набрать форму, как физическую, так и психологическую, но он был настроен играть уже в матче с «Уотфордом», потому что, когда он разминался, и я наблюдал за ним, он попросил: «Пожалуйста, выпустите меня на поле, выпустите.

    Это значит, что он готов играть, и как следствие, он может вернуться на тот уровень, к которому мы привыкли. На «Олд Траффорд» противники плотно держали его по всему полю, и он здорово справлялся — у него очень сильный характер. Если есть желание играть, я думаю, он сможет вернуться на уровень, к которому мы привыкли», – сказал Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    03.01.2016 12:06
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    Комментарии (3)
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    ManUtd-Volgograd
    1451814836
    На какой уровень? Он всегда был никчемностью! Пиарили просто этого клоуна, а сейчас выявился его реальный потенциал!
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    buskovam
    1451821559
    Журнал Максим выпустил инструкцию как стать самцом и удовлетворить любую девку,я был в шоке от результата и это реально работает! вот та статья --- http://dum.ps/maaxim
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    ologreds
    1694996484
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