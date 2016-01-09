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«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 2-10 января

9 января 2016, 08:10
14

«Матч ТВ» продолжает радовать своих телезрителей интересными передачами и трансляциями. Представляем вам программу канала на январские праздники.

Суббота, 2 января

06:05 - Реальный спорт (Итоги года)

06:30 - Штрафной удар

07:55 - Матч-реванш

08:15 - Зимние победы

08:45 - Рокки-3

10:45 - Рокки-4

12:30 - Рокки-5

14:35 - Новая битва

14:55 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15 км. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии

15:55 - Безумный спорт с Александром Пушным

16:25 - "Культ тура" с Юрием Дудем

16:55 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 30 км. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии

18:30 - Новости

18:35 - Детали спорта

18:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Финляндии

21:30 - Смешанные единоборства. Rizin FF (Ф. Емельяненко - Д. Сингх)

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Ураган

03:00 - Смешанные единоборства. UFC

Воскресенье, 3 января

05:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных

06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

08:00 - Новости

08:05 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Дакар-2016

09:35 - Неваляшка

11:30 - Диалоги о рыбалке

12:00 - Когда мы были королями

13:40 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии

14:20 - Все на Матч!

15:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии

15:55 - Лучшая игра с мячом

16:15 - Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Прямая трансляция ("Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Петербург))

18:15 - Детали спорта

18:25 - Где рождаются чемпионы?

18:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Эвертон" - "Тоттенхэм"

20:55 - Смешанные единоборства. UFC

22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

00:30 - Все на Матч!

01:30 - Рокки-3

03:30 - Рокки-4

Понедельник, 4 января

03:30 - Рокки-4

05:15 - Нет боли - нет победы

06:15 - Детали спорта

06:30 - Диалоги о рыбалке

07:00 - Новости

07:05 - Все на "Матч"!

09:00 - Новости

09:05 - Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - СССР

11:15 - Новости

11:20 - Дакар-2016

11:50 - Новости

11:55 - Ураган

14:55 - Новости

15:00 - Все на "Матч"!

16:00 - Реальный спорт

17:10 - Особый день с Екатериной Гамовой

17:25 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Прямая трансляция из Турции. Россия - Польша

19:20 - Детали спорта

19:30 - Дублер

20:00 - Континентальный вечер

20:55 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/2 финала. Прямая трансляция из Финляндии

23:30 - Все на "Матч"!

00:30 - Дакар-2016

01:00 - Вышибала

02:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/2 финала. Трансляция из Финляндии

Вторник, 5 января

05:00 - Ты можешь больше!

06:00 - Зимние победы

06:30 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

07:00 - Новости

07:05 - Все на "Матч"!

09:00 - Новости

09:05 - Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - СССР

11:00 - Новости

11:05 - Дакар-2016

11:35 - Рокки-5

13:40 - Нет боли - нет победы

13:55 - Все на "Матч"!

14:55 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Прямая трансляция из Турции. Россия - Италия

16:55 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Прямая трансляция из Германии. Россия - Финляндия

18:50 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Спринт. Трансляция из Германии

20:45 - 1+1

21:25 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Финал. Прямая трансляция из Финляндии

00:00 - Все на "Матч"!

01:00 - Дакар-2016

01:30 - Неваляшка

03:20 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Матч за 3-е место. Трансляция из Финляндии

Среда, 6 января

03:20 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Матч за 3-е место. Трансляция из Финляндии

05:30 - Ты можешь больше!

06:30 - Реальный спорт

07:00 - Новости

07:05 - Все на "Матч"!

09:00 - Новости

09:05 - Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - СССР

11:00 - Новости

11:05 - Дакар-2016

11:35 - Смешанные единоборства. Rizin FF. Ф. Емельяненко - Д. Сингх

14:25 - Все на "Матч"!

16:15 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии

16:55 - Детали спорта

17:10 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. ЦСКА - "Локомотив" (Ярославль)

19:45 - Особый день с Алиной Кабаевой

20:00 - Спортивный интерес

21:05 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Германии

21:55 - Второе дыхание

22:25 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Прямая трансляция из Германии. Россия - Франция

00:15 - Все на "Матч"!

01:15 - Дакар-2016

01:45 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт. Трансляция из Германии

03:10 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Италии

Четверг, 7 января

03:10 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Италии

05:30 - Ты можешь больше!

06:30 - Второе дыхание

07:00 - Новости

07:05 - Все на "Матч"!

08:30 - Дакар-2016

09:00 - Новости

09:05 - Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - СССР

10:45 - Бой с тенью

14:30 - Волшебные голы

15:00 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Прямая трансляция из Турции. Россия - Бельгия

16:30 - Рестлер

18:40 - Все на "Матч"!

19:55 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Прямая трансляция из Германии. Россия - Болгария

21:45 - Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) - "Реал" (Мадрид, Испания)

22:40 - Баскетбол. Евролига. Прямая трансляция. "Барселона" (Испания) - "Химки" (Россия)

00:30 - Все на "Матч"!

01:30 - Бой с тенью

Пятница, 8 января

01:30 - Бой с тенью

05:10 - Дакар-2016

05:40 - Волшебные голы

06:10 - Детали спорта

06:30 - Дублер

07:00 - Новости

07:05 - Все на "Матч"!

08:30 - Дакар-2016

09:00 - Новости

09:05 - Хоккей. Суперсерия 1974 года. Канада - СССР

11:15 - Чемпион

13:25 - Детали спорта

13:35 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

15:25 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 10 км. Женщины. Трансляция из Италии

16:30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Германии

18:00 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Мужчины. 10 км. Трансляция из Италии

19:20 - Все на "Матч"!

20:25 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Турции

22:15 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

23:00 - Все на "Матч"!

00:00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Локомотив-Кубань" (Россия) - "Анадолу Эфес" (Турция)

01:50 - Дакар-2016

02:10 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из США

04:25 - Жребий

Суббота, 9 января

04:25 - Жребий

06:30 - Зимние победы

07:00 - Новости

07:05 - Все на "Матч"!

08:00 - Новости

08:05 - Ты можешь больше!

09:00 - Новости

09:05 - Хоккей. Суперсерия 1974 года. Канада - СССР

10:55 - Новости

11:00 - Дакар-2016

11:30 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

12:00 - Чемпионы

14:35 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

15:25 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 10 км. Женщины. Трансляция из Италии

16:15 - Все на "Матч"!

17:05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Германии

17:55 - Реальный спорт

18:30 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Германии

20:25 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Турции

22:30 - Профессиональный бокс. Е. "Русский мексиканец" Градович - Х. Г. Альварес. С. Екимов - К. Мена. Прямая трансляция

00:30 - Все на "Матч"!

01:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15 км. Мужчины. Трансляция из Италии

02:20 - Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии

04:20 - Дакар-2016

04:50 - Гонщики

Воскресенье, 10 января

04:50 - Гонщики

06:30 - Волшебные голы

07:00 - Новости

07:05 - Все на "Матч"!

08:00 - Новости

08:05 - Ты можешь больше!

09:00 - Новости

09:05 - Диалоги о рыбалке

09:35 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

10:00 - Новости

10:05 - Дакар-2016

10:30 - Где рождаются чемпионы?

11:00 - Тренер

13:35 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

14:05 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

15:05 - Все на "Матч"!

16:05 - Биатлон. Live

16:35 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии

17:35 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Италии

18:30 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Германии

20:20 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Италии

21:20 - Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии

23:00 - Все на "Матч"!

00:00 - Дакар-2016

00:30 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Швейцарии

01:45 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. Трансляция из Германии

03:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Италии

04:30 - Детали спорта

04:45 - Риск - благородное дело

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (14)
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Рулон Обоев
1451820035
Какое же гавно этот канал..... с утра обещали UFC показывать, вместо этого какой то старый хрен пойми какой фильм в эфире.....все от него блюют.
Ответить
Garrincha58
1451892049
9-10 января испанский футбол а здесь хрень какая то Смотрите сами это уту вашу программу говенную
Ответить
zadorozhnyy94M-U
1451892134
ТАКОЙ КАНАЛ НАМ НЕ НУЖЕН!
Ответить
Garrincha58
1451892337
с 4-10 смотреть вообще нечего все эти ваши лыжи или волейболы можно посмотреть на Евроспорте или на Спорте а зачем тогда мне ваш Матч за неделю во время праздников ни одного футбола такого раньше никогда не было спасибо Президенту за новый канал смотри его сам
Ответить
veretennikoff-gud
1451894265
Опять фильмы, почти не чего не поменялось с России2. Рокки, да кому он нужен, для Слая есть канал Перец!
Ответить
veretennikoff-gud
1451894434
На выходные вообще нет футбола(
Ответить
Ботвинник
1451898554
На Матче больше шоу чем самих матчей.
Ответить
Denis27
1451986129
Главное футбольных комментаторов к себе назвали,а футбол 3 раза в неделю показывают(и то это по ходу максимум)...при этом себя еще спортивным каналом называют...
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Vladarg
1452066488
от тины ничего другого,кроме того шлака,что показывают,и не ожидалось.
Ответить
Рулон Обоев
1452084425
Все на говноМАТЧ!
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