«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 2-10 января

«Матч ТВ» продолжает радовать своих телезрителей интересными передачами и трансляциями. Представляем вам программу канала на январские праздники.
Суббота, 2 января
06:05 - Реальный спорт (Итоги года)
06:30 - Штрафной удар
07:55 - Матч-реванш
08:15 - Зимние победы
08:45 - Рокки-3
10:45 - Рокки-4
12:30 - Рокки-5
14:35 - Новая битва
14:55 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15 км. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии
15:55 - Безумный спорт с Александром Пушным
16:25 - "Культ тура" с Юрием Дудем
16:55 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 30 км. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии
18:30 - Новости
18:35 - Детали спорта
18:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Финляндии
21:30 - Смешанные единоборства. Rizin FF (Ф. Емельяненко - Д. Сингх)
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Ураган
03:00 - Смешанные единоборства. UFC
Воскресенье, 3 января
05:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных
06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
08:00 - Новости
08:05 - Все на Матч!
09:00 - Новости
09:05 - Дакар-2016
09:35 - Неваляшка
11:30 - Диалоги о рыбалке
12:00 - Когда мы были королями
13:40 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии
14:20 - Все на Матч!
15:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии
15:55 - Лучшая игра с мячом
16:15 - Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Прямая трансляция ("Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Петербург))
18:15 - Детали спорта
18:25 - Где рождаются чемпионы?
18:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Эвертон" - "Тоттенхэм"
20:55 - Смешанные единоборства. UFC
22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)
00:30 - Все на Матч!
01:30 - Рокки-3
03:30 - Рокки-4
Понедельник, 4 января
03:30 - Рокки-4
05:15 - Нет боли - нет победы
06:15 - Детали спорта
06:30 - Диалоги о рыбалке
07:00 - Новости
07:05 - Все на "Матч"!
09:00 - Новости
09:05 - Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - СССР
11:15 - Новости
11:20 - Дакар-2016
11:50 - Новости
11:55 - Ураган
14:55 - Новости
15:00 - Все на "Матч"!
16:00 - Реальный спорт
17:10 - Особый день с Екатериной Гамовой
17:25 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Прямая трансляция из Турции. Россия - Польша
19:20 - Детали спорта
19:30 - Дублер
20:00 - Континентальный вечер
20:55 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/2 финала. Прямая трансляция из Финляндии
23:30 - Все на "Матч"!
00:30 - Дакар-2016
01:00 - Вышибала
02:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/2 финала. Трансляция из Финляндии
Вторник, 5 января
05:00 - Ты можешь больше!
06:00 - Зимние победы
06:30 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
07:00 - Новости
07:05 - Все на "Матч"!
09:00 - Новости
09:05 - Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - СССР
11:00 - Новости
11:05 - Дакар-2016
11:35 - Рокки-5
13:40 - Нет боли - нет победы
13:55 - Все на "Матч"!
14:55 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Прямая трансляция из Турции. Россия - Италия
16:55 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Прямая трансляция из Германии. Россия - Финляндия
18:50 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Спринт. Трансляция из Германии
20:45 - 1+1
21:25 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Финал. Прямая трансляция из Финляндии
00:00 - Все на "Матч"!
01:00 - Дакар-2016
01:30 - Неваляшка
03:20 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Матч за 3-е место. Трансляция из Финляндии
Среда, 6 января
03:20 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Матч за 3-е место. Трансляция из Финляндии
05:30 - Ты можешь больше!
06:30 - Реальный спорт
07:00 - Новости
07:05 - Все на "Матч"!
09:00 - Новости
09:05 - Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - СССР
11:00 - Новости
11:05 - Дакар-2016
11:35 - Смешанные единоборства. Rizin FF. Ф. Емельяненко - Д. Сингх
14:25 - Все на "Матч"!
16:15 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
16:55 - Детали спорта
17:10 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. ЦСКА - "Локомотив" (Ярославль)
19:45 - Особый день с Алиной Кабаевой
20:00 - Спортивный интерес
21:05 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Германии
21:55 - Второе дыхание
22:25 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Прямая трансляция из Германии. Россия - Франция
00:15 - Все на "Матч"!
01:15 - Дакар-2016
01:45 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт. Трансляция из Германии
03:10 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Италии
Четверг, 7 января
03:10 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Италии
05:30 - Ты можешь больше!
06:30 - Второе дыхание
07:00 - Новости
07:05 - Все на "Матч"!
08:30 - Дакар-2016
09:00 - Новости
09:05 - Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - СССР
10:45 - Бой с тенью
14:30 - Волшебные голы
15:00 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Прямая трансляция из Турции. Россия - Бельгия
16:30 - Рестлер
18:40 - Все на "Матч"!
19:55 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Прямая трансляция из Германии. Россия - Болгария
21:45 - Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) - "Реал" (Мадрид, Испания)
22:40 - Баскетбол. Евролига. Прямая трансляция. "Барселона" (Испания) - "Химки" (Россия)
00:30 - Все на "Матч"!
01:30 - Бой с тенью
Пятница, 8 января
01:30 - Бой с тенью
05:10 - Дакар-2016
05:40 - Волшебные голы
06:10 - Детали спорта
06:30 - Дублер
07:00 - Новости
07:05 - Все на "Матч"!
08:30 - Дакар-2016
09:00 - Новости
09:05 - Хоккей. Суперсерия 1974 года. Канада - СССР
11:15 - Чемпион
13:25 - Детали спорта
13:35 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
15:25 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 10 км. Женщины. Трансляция из Италии
16:30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
18:00 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Мужчины. 10 км. Трансляция из Италии
19:20 - Все на "Матч"!
20:25 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Турции
22:15 - "Безумный спорт" с Александром Пушным
23:00 - Все на "Матч"!
00:00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Локомотив-Кубань" (Россия) - "Анадолу Эфес" (Турция)
01:50 - Дакар-2016
02:10 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из США
04:25 - Жребий
Суббота, 9 января
04:25 - Жребий
06:30 - Зимние победы
07:00 - Новости
07:05 - Все на "Матч"!
08:00 - Новости
08:05 - Ты можешь больше!
09:00 - Новости
09:05 - Хоккей. Суперсерия 1974 года. Канада - СССР
10:55 - Новости
11:00 - Дакар-2016
11:30 - "Безумный спорт" с Александром Пушным
12:00 - Чемпионы
14:35 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
15:25 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 10 км. Женщины. Трансляция из Италии
16:15 - Все на "Матч"!
17:05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Германии
17:55 - Реальный спорт
18:30 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Германии
20:25 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Турции
22:30 - Профессиональный бокс. Е. "Русский мексиканец" Градович - Х. Г. Альварес. С. Екимов - К. Мена. Прямая трансляция
00:30 - Все на "Матч"!
01:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15 км. Мужчины. Трансляция из Италии
02:20 - Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии
04:20 - Дакар-2016
04:50 - Гонщики
Воскресенье, 10 января
04:50 - Гонщики
06:30 - Волшебные голы
07:00 - Новости
07:05 - Все на "Матч"!
08:00 - Новости
08:05 - Ты можешь больше!
09:00 - Новости
09:05 - Диалоги о рыбалке
09:35 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
10:00 - Новости
10:05 - Дакар-2016
10:30 - Где рождаются чемпионы?
11:00 - Тренер
13:35 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14:05 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
15:05 - Все на "Матч"!
16:05 - Биатлон. Live
16:35 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
17:35 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
18:30 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Германии
20:20 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Италии
21:20 - Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии
23:00 - Все на "Матч"!
00:00 - Дакар-2016
00:30 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Швейцарии
01:45 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. Трансляция из Германии
03:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Италии
04:30 - Детали спорта
04:45 - Риск - благородное дело