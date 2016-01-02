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    • Прядкин: «Надеемся, после введения новых арен посещаемость матчей значительно возрастет»

    Прядкин: «Надеемся, после введения новых арен посещаемость матчей значительно возрастет»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин выразил надежду, что вскоре посещаемость матчей чемпионата России должна возрасти.

    «На протяжении нескольких лет средняя посещаемость матчей Премьер-лиги колеблется в районе 12-13 тысяч. Мы надеемся, что после введения новых арен она значительно возрастет. Анализ посещаемости игр на «Казань-Арене» и «Открытие-Арене» вселяет в нас уверенность. Оптимистичный прогноз – средняя посещаемость вырастет в два раза.

    Есть объективные причины падения посещаемости. К примеру, когда ЦСКА и «Динамо» проводили домашние матчи на стадионах, удобно расположенных с точки зрения логистики (московские «Лужники» и «Динамо»), то и болельщиков на играх с их участием собиралось куда больше, чем сейчас. Как только ЦСКА и «Динамо» переехали в Химки, уровень посещаемости их игр резко упал», – отметил Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    02.01.2016 14:06
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Aztec58
    1451733341
    Э-э, дядя, не в одних Химках дело, ага.
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    sir_Alex
    1451738829
    Мерзкий тип этот Прядкин
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    ВРЕМЯ и СТЕКЛО
    1451841494
    Прядкин любит себя заранее утешать.
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    veretennikoff-gud
    1451854697
    В Уфе стадион построили, только без подтрибунок и как то зимой туда ездить не хочется. Хотя хоть дома играем, и то в радость!
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    ologreds
    1694996488
    numo453688
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