Прядкин: «Надеемся, после введения новых арен посещаемость матчей значительно возрастет»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин выразил надежду, что вскоре посещаемость матчей чемпионата России должна возрасти.

«На протяжении нескольких лет средняя посещаемость матчей Премьер-лиги колеблется в районе 12-13 тысяч. Мы надеемся, что после введения новых арен она значительно возрастет. Анализ посещаемости игр на «Казань-Арене» и «Открытие-Арене» вселяет в нас уверенность. Оптимистичный прогноз – средняя посещаемость вырастет в два раза.

Есть объективные причины падения посещаемости. К примеру, когда ЦСКА и «Динамо» проводили домашние матчи на стадионах, удобно расположенных с точки зрения логистики (московские «Лужники» и «Динамо»), то и болельщиков на играх с их участием собиралось куда больше, чем сейчас. Как только ЦСКА и «Динамо» переехали в Химки, уровень посещаемости их игр резко упал», – отметил Прядкин.